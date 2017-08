Stop rekrutteringen til banderne!

Alina Protsyk, Kobbelvænget. Kandidat til BR (R)

Helt tilfældigt opholdt jeg mig ved Husumgård, og helt tydeligt kunne jeg se, hvordan unge drenge blev rekrutteret til banderne. En sportsvogn kom til området, og der stod en ung mand ud med en T-shirt med bandelogo på. Der var unge drenge, som blev meget benovede over bilen og over at blive talt til.

De unge drenge tog billeder af bilen, og da bilen var kørt, råbte en ”han er sej”, og en anden råbte ”sådan vil jeg også være”.

Det var chokerende at opleve at rekrutteringen skete så åbenlyst. Og det skal selvfølgelig stoppes!

En mobil politistation er absolut også påkrævet i Husum. Der er masser politi i biler med blink og sirener i området, men der mangler politi på i gadebilledet, så vi kan undgå åbenlys rekruttering.

Dernæst bør der komme flere SSP-medarbejdere, som kan tale med de unge drenge, og hjælpe dem over i fritidsaktiviteter.

Brønshøj, Tingbjerg og Husum skal være trygge bydele, og Københavns Kommune kan gøre en forskel. Stem på en lokal til kommunalvalget i november.