Syv gode tilbud på Bellahøj

Det kommer til at summe af liv mellem højhusene på Bellahøj i august, hvor de fire beboerforeninger (AAB, AKB, fsb & SAB) inviterer til en række gratis arrangementer. Der lægges ud med familieforestillingen, ’Ouverture’, der er en komisk historie om livet i et besynderligt orkester. Om glæder og sorger, om stor lykke og voldsom tragedie. Hvor de kommer fra, de optrædende, vides ikke.

Måske er de i familie med hinanden, eller måske stammer de bare fra samme afsidesliggende landsby et sted i Europa. Forestillingen opføres af teatergruppen Batida og spiller torsdag den 17. august, kl. 17 i Boldburet Ved Bellahøj Syd 23 og igen fredag den 18. august, kl. 17 på Boldbanen,

Ved Bellahøj Nord 5. Efterforestillingen er der ’Folkekøkken’, hvor somaliske kvinder bosiddende i Bellahøj byder på spændende mad.

Loppemarked og film om Bellahøj

Lørdag den 19. august er der stort loppemarked fra kl. 10 til kl. 14 i det store telt, der er opstillet på græsplænen mellem Bellahøjvej nr. 4 & 6. Senere sammen dag kl. 16 er der premiere på en ny film om højhusene på Bellahøj. Kom og se den – der er gratis adgang. Lørdagen afsluttes med fælles grill arrangement, men det er dog kun for beboerne.

Romeo og Julie

Torsdag den 24. august gæster ’Danmarks Internationale Gadeteater Festival’ Bellahøj med forestillingen ’ROMEO OG JULIET’.

– Det er teatergruppen MishMash der leverer en unik fortolkning af William Shakespeares klassiker Romeo & Julie, proppet til randen med både komedie og tragedie. Skuespillernes forskellige færdigheder har skabt en forestilling, hvor historien fortælles gennem alt fra kropsmime over tragisk kor til akrobatik. Kun ved brug af deres kroppe skaber de stemninger, ting, rum og forskellige karakterer, fortæller Frank Bentin fra fsb´s afdelingsbestyrelse på Bellahøj.

Teatergruppen bruger ingen rekvisitter, ingen scenografi eller kostumer, og forestillingen begynder kl. 17 og spilles i Boldburet Ved Bellahøj Nord 3 – 5.

Trapezshow

Arrangementerne på Bellahøj afsluttes søndag den 27. august, kl. 13.

– Her får vi besøg af to franske trapezartister og en trommeslager som er ”stædige nok” til at levere et imponerende trapezshow til deres gæster. Trapezartisterne Viola og Alexia og den klodsede musiker Pauline er med i trioen ”Stædig”, som aldrig opgiver, når problemer dukker op. Kun med hjælp fra publikum bliver det muligt at lave scenen færdig. På trods af den katastrofale begyndelse, udleverer den stædige trio et harmonisk trapezshow og fortryller publikum i 50 minutter, fortæller Frank Bentin. Forestillingen spilles på græsplænen Bellahøjvej nr. 4 & 6.

– Vi glæder os til at se såvel Bellahøj beboere og andre københavnere til et eller flere af de mange gratis arrangementer imellem de ikoniske Bellahøjhøjhuse, slutter Frank Bentin.