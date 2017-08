Talenter på Nørre G

Kan gymnasieelever designe effektive redskaber til opkvalificering af flygtninge til det danske arbejdsmarked? Kan de hjælpe danske virksomheder med at opnå succes på den internationale arena? Og kan talentfulde unge skabe meningsfyldte fællesskaber, som fremmer menneskers vilkår?

Det er nogle af de spørgsmål, deltagerne fra Akademiet for Talentfulde Unge Øst skal forholde sig til i denne uges sommercamp på Nørre G.

400 videbegærlige unge er fagligt topmotiverede og brænder for at yde en ekstra indsats på Nørre G (og også Greve Gymnasium) i den 10. sommercamp.

En uge, hvor deltagerne skal arbejde med globale tendenser, herunder udfordringer vedr. vækst, økonomi, innovation og social ansvarlighed.