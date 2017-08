Talentfulde unge bruger ferien på globale udfordringer

H.K.H. Prinsesse Marie fik under sit besøg på Nørre Gymnasium mulighed for at høre blandt andet deltagernes bud på en bedre integration af flygtninge på det danske arbejdsmarked, deres kreative ideer til ny banebrydende produkter, og forslag til hvordan en ung softwarevirksomhed kan få succes på det tyske marked.

Kan gymnasieelever designe effektive redskaber til opkvalificering af flygtninge til det danske arbejdsmarked? Kan de hjælpe danske virksomheder med at opnå succes på den internationale arena? Og kan talentfulde unge skabe meningsfyldte fællesskaber, som fremmer menneskers vilkår?

Det er nogle af de spørgsmål, deltagerne fra Akademiet for Talentfulde Unge Øst skal forholde sig til, når de mødes til en uges sommercamp.

Akademiet for Talentfulde Unge (ATU) er et unikt talentudviklingsprogram for videbegærlige gymnasieelever, der er topmotiverede fagligt og brænder for at yde en ekstra indsats.

Omkring 400 unge talenter vælger at bruge sommerferien på Nørre Gymnasium og Greve Gymnasium, når Akademiet for Talentfulde Unge Øst for 10. år i træk afholder sommercamp. En uge, hvor deltagerne skal arbejde med globale tendenser, herunder udfordringer vedr. vækst, økonomi, innovation og social ansvarlighed.

Dynamo for talentudvikling

– Unge i dag skal navigere i en verden, som er mere kompleks og foranderlig end nogensinde før. For at kunne møde fremtidens udfordringer på bedst mulig måde er det afgørende, at vi skaber et udfordrende miljø, hvor de unge kan udvikle kompetencer og færdigheder til gavn for dem selv og andre, fortæller Ellen Smidt-Nielsen, sekretariatschef Akademiet for Talentfulde Unge Øst.

Det overordnede tema for sommercampens faglige program er Globalisering. Her arbejder deltagerne i grupper med et selvvalgt emne.

– Det er en af vores kerneopgaver i udviklingen af de unge talenter at ruste dem til at kunne samarbejde i teams og tværfagligt med andre grupper. Alle store landvindinger, al innovation, al akademisk forskning og alle fremskridt inden for kunst og sport sker i samarbejdet med andre og bygger videre på viden og resultater, som andre har skabt. Sommercampen er en intens og begivenhedsrig uge, hvor vores deltagere lærer at arbejde sammen, at løfte i flok og at skabe resultater i den dynamik, der sker i grupper med exceptionelle indsatser, personligheder og engagement, slutter Ellen Smidt-Nielsen.

Akademiet for Talentfulde Unge, Øst

Akademiet for Talentfulde Unge består af tre landsdækkende afdelinger, der tilbyder et unikt program til talentfulde unge, som søger nye kompetencer, faglige udfordringer og et socialt fællesskab af ligesindede. Målsætningen er at skabe de bedst mulige rammer for personlig og faglig udvikling, så talenterne indfrier deres potentiale.

Programmet er toårigt og starter med indstilling og ansøgninger fra gymnasier og elever, som godkendes af ATU og afsluttes med et diplom. ATU samarbejder på landsplan med 81 procent af alle gymnasier og afholder talentudviklingsprogrammer for ca. 1.600 gymnasieelever årligt.