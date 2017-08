Til arrangørerne af CHGP

Af Ulla Steendahl, Bellahøj 4B,

Da jeg kom hjem fra ferie, lå jeres lille brochure i stakken af post. Og nu er I fuld gang med at rigge an til årets løb.

I har generøst nok tilbudt os beboere en gratis billet. Men for mig er det bare irriterende larm, så igen i år satser vi på venners og families gæstfrihed.

Jeg har overvejet, hvad andre gør – især de ældre gangbesværede beboere, der ikke bare kan tage afsted.

Jeg kan forstå, der ikke har været mange klager i de år, løbet har været her på Bellahøj. Men jeg er nok ikke den eneste, som har resigneret og bare er søgt væk de dage, det står på.

Jeg har læst, vistnok i Brønshøj-Husum Avis, at der var ønske om at at udvide – gøre banen større, køre flere dage. Hvis beboerne i området vil blive spurgt, så vil jeg bestemt takke nej.

(kopi af brev er sendt til Københavns Kommune)