Tilbud til pensionister og efterlønsmodtagere

Der er hyggeklubber, kortspil, afspænding-bevægelse med let motion samt tysk, engelsk og samfundsorientering med aktuel debat.

Sprog er til rejsebrug og daglig tale og foregår på små hold. Afspænding er også på små hold og et af holdene er et stolehold, hvor alle kan være med.

Holdet med bridge efterlyser nogle der kan spille bridge, og der spilles i røgfrit lokale.

Pensionister der af helbredsmæssige grunde ikke kan klare offentlige transportmidler kan mod et tillæg blive kørt til og fra ” de daglige klubber ”.

Indtegning til klubberne finder sted onsdag den 23. august i Pensionistcentret, Brønshøjvej 12 A og torsdag den 24. august i Kobbelvænget 62, kld. Begge dage kl. 12-14, hvor der bydes på en kop kaffe, og hvor man samtidig kan se de hyggelige lokaler.

– Klubberne starter den 4. september og allerede den 19. september skal vi på bustur til Bromølle Kro. Hvis du er interesseret i at få vores program tilsendt, eller blot høre lidt mere om vores aktiviteter, er du velkommen til at ringe til mig på tlf. 22 66 01 36 eller til vores kasserer Ingrid Jensen på tlf. 38 60 23 20, siger Selma Svensson, formand for Fællesrådet.