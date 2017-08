Velgørenhed til fordel for hjemløses dyr

-Vi har længe haft lyst til at gøre noget for andre og på et personalemøde fandt vi ud af, at det var en god ide at samle ind til hjemløses dyr. De hjemløse har ofte et dyr, som de er tilknyttet til, og det giver dem mening og indhold i deres hverdag. Desværre rækker deres økonomi sjældent til behandling og medicinering af dyrene, fortæller Heidi Nielsen fra Husum Dyreklinik.

Husum Dyreklinik, Frederikssundsvej 326 arbejder derfor gratis, når dørene åbnes fra 10-16 lørdag den 9. september.

Dyrlæge Dan Herlev Jørgensen fra Frihedens Dyreklinik har gennem flere år arbejdet med hjemløse og behandling af deres dyr. De mangler dog penge til medicin og derfor vil de gerne hjælpe og håber på stor opbakning til vores velgørenhedsdag.

-Vi ringede til Dan, som oplyste, at der er oprettet en konto gennem en advokat hvor de hjemløse kan søge hjælp til medicinsk behandling af deres dyr, fortæller Heidi Nielsen.

Alle de indsamlede pengene på velgørenhedsdagen, går ind til foreningen ”I de hjemløses dyrs tjeneste”. Pengene bliver kun brugt til medicinsk behandling af de hjemløses dyr. Det vil sige, at de hjemløse kan hente økonomisk støtte her, hvis deres dyr har brug for det.

De bliver ikke brugt til operationer og konsultationer, da Dan Herlev Jørgensen i forvejen i forvejen hjælper med dette. Man kan støtte arrangementet ved at købe en lækker pandekage fra Futtes Pandekager, man kan også købe lodder til Husums Dyrekliniks store lotteri.

Indtil videre bliver indsamlingen en engangsforestilling, men Husum Dyreklinik overvejer selvfølgelig at lave en indsamling igen, hvis det viser sig at folk bakker op om dagen.

Læs mere om foreningen “I de hjemløses dyrs tjeneste” på www.facebook.com/groups/505600046287274

Der har været en kæmpe opbakning fra forretningsdrivende og derfor er der ca. 400 præmier man kan vinde i det store lotteri, der er sponsoreret af

Royal Canin, Ab Conzept, E-Vet, Meldgaard Pet, Kruuse, Teleone Brønshøj, Jysk, Brønshøj, Hop in klip, Estate, Soya Sushi, Din tøjmand Mik M, Husum Kiosk, Kjerulff Ure og Guld, Jyske Bank Brønshøj, Imerco Brønshøj, Bella Elektrik Brønshøj, Københavns Laser og Beauty Klinik, Mulles

Thehus, Matas Brønshøj, Brønshøj Vinhandel, Thiele Brønshøj, City Bike Time og værksted Brønshøj, Kurte by Berger – frisør og wellness, Farvehandel Brønshøj, Fitness World – Husum, Frederikssundsvej Cykler, Dyrekassen Danmark, Kennel Whitetown, Berggreen – VVS, Designkartellet, Brønshøj Husum Avis og Husum Dyreklinik