Vi forstår børnene bedre, når vi møder bedste

Omkring bålet bliver der lavet snobrød, mellem træerne bliver der fanget snegle og i legehuset bliver der bagt sandkager. Men i dag er det ikke kun børnehavebørn, der leger på gården hos Brønshøjs udflytterbørnehave Nordtoftegaard. I dag er bedsteforældre med i legen for dørene er åbnet for den årlige bedsteforældredag.

– Hvert år inviterer vi bedsteforældrene ned på gården, fordi de er så vigtig en relation i børnenes liv. Vi har altid gjort det, men fremmødet i år er rekordhøjt og de kommer fra alle mulige steder fra landet – ja, én kommer ovenikøbet fra Holland, siger leder Hella Carstensen.

En insisterende sommersol, blomstrende hyld og stærk kaffe på kanden gør nok også sit for et godt fremmøde og overalt trækker småbørn armene lange på de lidt langsommere ældre.

-Børnene har set frem til bedsteforældredag længe, og forberedt alt muligt fra sneglejagt til dyr og ting, som de vil vise frem. Det er en stor dag for mange, siger Hella Carstensen, der glæder sig over at give de ældre et dybere kig ind i børnenes hverdag.

En naturlig del af børnene liv

I nyhedsmedier og på sociale medier har bedsteforældrenes rolle i børns liv også været et omdiskuteret emne de seneste år. Nogle undersøgelser har vist, at der er travlhed i ældregenerationen, som fører til stress og dårlig samvittighed overfor børnene. Andre undersøgelser har vist, at bedsteforældrenes samvær med børnebørnene er så sundt, at det forlænger de ældres levetid.

Om den megen fokus på bedsteforældrene er med til at gøre, at næsten alle 46 børn har en eller flere fra familien med tør Hella Carstensen ikke gisne om. Men de ældres rolle i børnenes liv er ubestridelig. – Vi hilser ofte på bedsteforældrene, enten her på gården, hvor nogle henter børnene fast, eller i vores opsamlingssted i Mosehuset ved Hareskovvej. Så de er en naturlig del af de fleste børns liv, siger Hella Carstensen.

Nogle bedsteforældre er også gengangere, fordi de har haft flere børnebørn på Nordtoftegård, og i år er der for eksempel én som er der for femte og sidste gang.

– Vores børn fortæller meget om deres bedsteforældre – hvor der jo ofte gælder andre regler end hos forældrene – og vi oplever, at vi bedre forstår børnene, når vi møder dem. Det giver et bedre helhedsindtryk af barnet, som vi selvfølgelig kan bruge i vores pædagogiske arbejde. Bare det at se bedsteforældrene og mærke, at de har en god relation er vigtigt, fortsætter Hella Carstensen.

Reserve-bedsteforældre er også velkomne

Ikke alle børn har dog bedsteforældre, og det er Hella Carstensen meget bevidst om. Da initiativet startede var der også bekymring hos nogle forældre, og personalet måtte grundigt overveje om det var en god ide.

– Men det er jo ganske naturligt, at nogle ikke har bedsteforældre. Det snakker vi så om med børnene, og det kan føre til en snak om døden…og om livet, siger hun.

Det er dog ikke nødvendigt at have en bedsteforælder for at være med til bedsteforældredag.

– Nogle har andre i familien, som de har et nært forhold til og er en slags reserve-bedsteforældre. De er naturligvis velkomne, også selvom det er venner af mor og far, som måske ikke er helt så langt oppe i årene som resten, siger Hella Carstensen med et smil.