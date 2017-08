Vi giver børn og unge et ståsted

Dette gøres hver tirsdag fra 18 til 19:30 i kælderen under Husum Kirke. Bare mød op på kirkepladsen, så skal en flink leder nok tage dig i hånden!

-Kernen i FDF er fællesskabet. Vi leger, hygger, griner, taler sammen og møder alle med respekt, uanset baggrund, alder eller evner. FDF har hold første søndag i hver måned for hele familien og hver tirsdag for alle børn mellem 6 og 18 år, fortæller Heidi Kjærbo, der er kredsleder i FDF i Husum og fortsætter:

”I FDF tror vi på potentialet i hvert enkelt menneske og det præger den måde, som vi er sammen på.”

I FDF spiller friluftsliv en vigtig rolle – i alle aldersklasser

For de mindste betyder det for eksempel at de går på opdagelse i naturen, bygger huler og lære at tænde et bål. Som lidt ældre tager man måske på kanotur, klatrer i træer eller bruger naturens materialer til at lave flotte smykker. De største vil måske udfordre sig selv med overlevelsesture og adventure races, tage til andre lande for at opleve naturen dér eller hygge om bålet med lækker gourmetmad.

FDF – et godt afsæt i livet

Mange FDFere har fået stærke sociale kompetencer i FDF, har lært at tænke ud af boksen og har sans for at vælge til og fra overfor de vigtige ting i livet. FDF giver børn og unge en ballast og et ståsted at møde verden fra. -Vi myldrer, men der er stadig plads til flere, og selvom vores lokaler er i kælderen har vi højt til loftet. Mere information kan findes på www.K26Husum.dk – Ellers er i altid velkommen til at komme forbi en tirsdag, siger Heidi Kjærbo.