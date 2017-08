Zulu Comedy for børn

Onsdag d. 6. og torsdag d. 7. september har en lille håndfuld komikere taget udfordringen op og vil gøre alt, hvad de kan for at få børnene op af stolene og i gang med at flække af grin.

De tager alle midler i brug: Stand-up, impro, musikalsk og karakter-comedy. Fordelt over de to aftner lægger henholdsvis Claus Reiss, Martin Zarp, Nikolaj Wulff og Søren Dürr vejen forbi og værtinden Susanne Billeskov styrer slagets gang.

Værtinden Susanne Billeskov har, siden hun vandt TV- konkurrencen ”Scenen er Din”, turneret land og rige rundt med sit Lone Jensen show.

Showet er kl. 18.00-18.45 og skulle det spænde ben for aftensmaden, så kan man vælge at få den serveret i Pilegården inden showet.