Mange af landets Lidl-butikker undergår lige nu en gennemgribende modernisering. Det gælder også butikken på Frederikssundsvej 266-270, som første gang slog dørene op i juni 2012.

– Vi har lavet en stor modernisering af vores butik til glæde for kunderne. Butikken er blevet rigtig flot, lys, åben og virker større. Det vil vi gerne fejre, og vi ser frem til at vise vores kunder den ”nye” butik”, fortæller butikschef Michael Schantz, som i processen har arbejdet tæt sammen med det 23 mand store team i Brønshøj.

Frugt og grønt på første parket

Man har valgt at rykke frugt og grønt helt frem i butikken på Frederikssundsvej. Ifølge butikschef Michael Schantz er det en forandring, som kunderne har taget særligt godt imod:

– Noget af det, som kunderne er mest glade for ved moderniseringen, er, at vores frugt- og grøntafdeling er blevet flyttet, så det første, man bliver mødt af, når man kommer ind i butikken, er en masse lækker frugt og grønt, forklarer han og fortsætter:

– Vi er rigtig stolte af vores flotte butik. Det er dejligt, at kunderne også har været positive og forstående i løbet af processen og har taget godt imod ændringerne. Blandt andet har vores bake-off afdeling også fået et nyt, lækkert design.

Moderniseringen betyder også, at præsentationen af varesortimentet er blevet optimeret, hvilket skulle give et bedre flow igennem butikken, og gøre butikken mere overskuelig for kunderne. Og endelig er der kommet mere fokus på blandt andet økologi og babyartikler.

Om Lidl

• Tysk discount-supermarkedskæde

• I 2005 åbnede Lidl de første 13 danske butikker og har i dag 108 dagligvarebutikker og flere end 2.500 medarbejdere i Danmark.

• Lidl har mere end 10.000 butikker i 27 europæiske lande og USA.