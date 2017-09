Alt om Brønshøj

Af Finn Gravesen

Hvem har ikke været ude for at gå rundt i kvarteret og se det hele på en ny måde – med nye briller? Især hvis man har et barn ved hånden, opstår der hele tiden spørgsmål: ’hvorfor hedder det ’Svenskelejren?’, ’Rytterskolen?’… ja, eller bare ’Hvorfor hedder det egentlig Brønshøj?’

Man graver i sin lokalviden – og kommer tit til kort.

Men den forlegenhed er slut, efter at Helge Baun Sørensen har samlet al vigtigt viden om bydelen i sin bog ’Brønshøjbogen’, som netop nu er på gaden.

Bogen er fyldt til randen med gode spørgsmål og veloplagte svar. Forfatteren er vokset op i Brønshøj og elsker sin barndoms bydel. Hans drivkraft er barnets og den levende voksnes indbyggede nysgerrighed. De, der kender Helge Baun Sørensen fra P1’s ’Danmark kort’ vil vide, at intet er for småt, for sært, for hverdagsagtigt eller for gammelt til at det er værd at se efter i sømmene. Og så er bogen fyldt til randen med billeder – forfatterens egne lokalbilleder – og det skal tilføjes, at han er en fortræffelig fotograf – og arkivbilleder i lange baner. Alt sammen til gavn for vores viden om og forståelse for vores bydel.

Der er historiske redegørelser for den ældste fortid, sporvogne, dyrskue, Bjarne Reuter, Bellahøjhusene, Vandtårnet etc. etc. – veloplagt sammenstillet i små overskuelige kapitler, som alle kan være inden for et enkelt opslag. Alt i det muntre, finurlige og klare sprog, som Helges store fanklub holder af.

Herefter er der ingen undskyldning for at afvise barnets eller ens egen nysgerrighed, når man færdes i go’e gamle Brønshøj.

Fuldt hus til præsentation af bogen om Brønshøj

Det store mødelokale på Brønshøj Bibliotek var torsdag eftermiddag i sidste uge proppet med interesserede borgere, da Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev og forfatteren Helge Baun Sørensen kunne præsentere Brønshøjbogen. Det er ikke kun den særdeles velbesøgte præsentation af bogen, der vidner om en stor og stigende interesse for lokale historiske temaer.

Således er også de lokalhistoriske billedaftener særdeles velbesøgte. Her er det også Helge Baun Sørensen, der øser af sin viden, og ved den nylige billedaften om landsbyen Husum var der mere end 100 tilhørere. Også Lokalhistorisk Selskab har mange aktiviteter – og en aktiv næstformand. Han hedder Helge Baun Sørensen.

Brønshøjbogen

Forfatter: Helge Baun Sørensen 2017

Udgivet af Lokalhistorisk Selskab for Brønshøj, Husum og Utterslev.

Oplag: 800 ex.

122 s.

Pris: 150 kr.



Interessen for den lokale historie er stor. Der var ikke plads til flere på Brønshøj Bibliotek. Foto: Kaj Bonne