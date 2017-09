30 mio. kr. til udsatte børn i kultur- og idrætslivet

I aftalen om Københavns Kommunes budget for 2018 er der afsat mere end 30 millioner kroner over fire år til at hjælpe udsatte børn ind i kultur- og idrætslivet.

– Foreningslivet er en af grundstenene i det danske samfund. Det er fællesskaber, hvor man møder nye kammerater og dyrker sine interesser, hvor man får pulsen op og den demokratiske dannelse helt ind under huden. Jeg glæder mig over, at vi med budgetaftalen har sikret, at flere københavnske børn får mulighed for at prøve kræfter med en sport eller dyrke deres kreative sider i foreningslivet, siger Carl Christian Ebbesen (DF).

• Københavns Kommune har gennem 14 år introduceret udsatte børn og unge og deres forældre til det københavnske kultur- og fritidsliv.

Fritidsguider og Feriecamp på Bellahøj

FritidsGuiderne er et eksisterende initiativ med et hold frivillige, der fordelt på lokale frivilliggrupper i København introducerer børn og unge til kultur- og fritidslivet. I 2016 blev 318 børn hjulpet ind i fritidslivet, hvoraf 62 procent var fastholdt ved sæsonens afslutning. Med Budget 2018 er der afsat 5,9 millioner kroner over de næste fire år til fortsat drift af FritidsGuiderne.

Der etableres også en kontingentstøtteordning, som kobles op på FritidsGuiderne, der allerede har kontakten til målgruppen.

FerieCamp er gratis aktiviteter for de 6-17-årige i skoleferierne, og der er afsat penge til nye FerieCamps på bl.a. Bellahøj – noget er et stort lokalt ønske.

• Indsatserne har til formål at introducere og fastholde børnene i fritidslivet for på den måde at skabe et alternativ til gademiljøet.