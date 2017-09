7 år med Natteravne i Husum/Tingbjerg

Både overborgmester, socialborgmester, et folketingsmedlem samt en Lokaludvalgsformand og fire politibetjente var blandt de fremmødte, da Natteravnene i Husum/Tingbjerg i sidste uge fejrede sin 7-års fødselsdag i et helt fyldt selskabslokale ved Voldparken Torv.

Natteravnene går rundt i Tingbjerg og det nordlige Husum to gange om ugen, og det er Natteravnenes primære formål, at bidrage til øget livsglæde, trivsel og gode fællesskaber især blandt børn og unge.

De lokale Natteravnes formand, Aihua Yan, bød velkommen, og fortalte om baggrunden for oprettelsen af den lokale afdeling af Natteravnene, nemlig at der også dengang var bandeuro og skyderi.

Overborgmester Frank Jensen roste i sin tale Natteravnene for at være en fantastisk frivillig organisation, der gik lige i hjertet.

– Jeg vil benytte lejligheden til at sige foreningen i Husum/Tingbjerg et stort tak for indsatsen gennem de sidste syv år. Jeg sætter stor pris på det arbejde, som I som frivillige lægger i at gøre Tingbjerg og Husum til et tryggere sted at bo, sagde Frank Jensen bl.a. inden han udleverede en rød rose til hver af de frivillige Natteravne.