75 år med lokale spejdere

Jubilæet blev afholdt på grunden omkring Brønshøj Vandtårn, hvor spejderne forventer, at kunne opføre deres nye spejderhus.

– Vi har i øjeblikket en ansøgning om byggetilladelse til behandling i Teknik- og Miljøforvaltningen, og jeg forventer, at vi meget snart får tilladelsen, så vi kan sende byggeriet i licitation, fortæller formanden for spejdernes bestyrelse, Helle Gammelgaard og tilføjer, at hun håber, at byggeriet allerede kan starte i år.

I forhold til det oprindelige projekt er det nu planlagte spejderhus drejet, åbnet og rykket så langt ind på grunden som muligt. Den samlede forventede pris bliver omkring 12,3 mio. kr., og spejderne har så godt som alle pengene i hus. Det største enkeltbidrag er på 4,5 mio. kr. og kommer fra A.P. Møller og hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond.

Med til receptionen var Kim Brøsen, der startede som ulveunge i truppen i 1965 og allerede året efter, som 11-årig, var med på spejderlejr i England.

– Da jeg startede som spejder, holdt vi til i kælderen på Brønshøjvej 40 og flyttede senere til en kælder på Grøndals Parkvej, indtil vi i 1969 rykkede ind på Herbergvej, og vi havde fået en gratis træhytte af Vandforsyningen, fortæller Kim Brøsen, der var spejder indtil han blev læge og flyttede til provinsen.

– Som spejder fik jeg utrolig mange oplevelser og et godt kammeratskab, som stadig holder. Jeg lærte at organisere og lede, noget jeg har haft stor glæde af senere, tilføjer han.

Spejderne på Bellahøj er Københavns største trup og består i dag af omkring 210 spejdere, der tidligere holdt til i en større træhytte på Herbergvej ved Bellahøj. Hytten er i dag nedrevet for at give plads til det igangværende boligbyggeri på grunden, hvor der også tidligere lå et stort vandreservoir.

I dag har spejderne midlertidigt overtaget det meste af Rytterskolen på Brønshøj Torv, og med ibrugtagningen af det forventede spejderhus ved vandtårnet åbner der sig nye muligheder for anvendelse af den gamle centralt beliggende skole fra 1723.