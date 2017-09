Bander på bistand

Af MF Peter Skaarup Gruppeformand, Dansk Folkeparti

Man forarges, når Københavns Kommune bevidstløs understøtter kriminelle bandemedlemmer ved at udbetale kontanthjælp til op imod 50 af kommunens borgere, som står opført i Rigspolitiets banderegister.

Det er en hån mod lovlydige borgere og mod de almindelige spilleregler i det danske retssamfund.

Radio24syv har i den seneste tid kunnet fortælle – på baggrund af tal fra Rigspolitiet -, at mere end 60 procent af bandemedlemmerne modtog kontanthjælp sidste år.

Alle kontanthjælps- og dagpengemodtagere skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det er kernen i det danske velfærdssamfund og det ved Københavns Kommune selvfølgelig godt. Alligevel sker det åbenbart ikke.

Dansk Folkeparti mener, at de bandemedlemmer, der står i Rigspolitiets banderegister, skal nægtes kontanthjælp – ja, faktisk al offentlig forsørgelse. For det viser sig nemlig også, at udover de 228 bandemedlemmer, der modtog kontanthjælp sidste år, var der 47, der modtog SU og 31, der modtog pension eller dagpenge. Alt i alt modtog 261 ud af 358 bandemedlemmer offentlig forsørgelse i 2016. Det svarer til 73 procent af samtlige bandemedlemmer.

Flere af dem modtog samtidig forskellige andre offentlige tilskud. Og det er nok kun toppen af isbjerget, for derudover findes der ca. 1.000 bande- og rockertilknyttede, som ikke er opfattet af materialet.

Det går jo simpelthen ikke!

Kommunerne må stramme op over for bandemedlemmerne. Og det gælder i særdeleshed Københavns Kommune, hvor meget af bandekriminaliteten foregår. Unge, der står opført i Rigspolitiets banderegister, skal ikke modtage én krone fra det offentlige, så længe de optræder i banderegistret. Og hvis de samtidig er udenlandske statsborgere, skal de smides ud af landet. Sæt i gang!