BIG er kun for biler

Af Poul Grinder-Hansen

I Københavnsområdet kan vi glæde os over, at en stor del af trafikken foregår på cykel eller med offentlig transport. Til gavn for miljø og sundhed arbejder kommunerne med at sørge for stadig bedre forhold for fodgængere og cyklister.

Det samme gør sig ikke gældende ved det store indkøbscenter BIG på grænsen til Herlev, der er indrettet alene med henblik på biler, som om det lå i en forstad til en amerikansk storby. Det er sigende, at det er parkeringspladsen, som udgør selveste midtpunktet for centret. Nærmer man sig centret på cykel, finder man hurtigt ud af, at hovedindkørslen til centret er forbeholdt biler, og ingen skilte fortæller, hvordan cyklister skal finde vej ind til butiksområdet eller hvor der er cykelparkering.

Tilsvarende er det også meget vanskeligt at finde ud af centret igen på cykel. Det har simpelthen ikke interesseret centrets designere.

Det virker meget gammeldags – og holdningen med biler frem for alt bidrager til at give centret dets sære mangel på en menneskelig atmosfære. At det kan gøres anderledes, vidner Rødovre Centrum om. Her er masser af parkeringspladser for biler. Men der er samtidig gode adgangsforhold for både cyklister og fodgængere. Det burde BIG virkelig tage ved lære af, i al fald hvis centret vil have andet end inkarnerede bilister som kunder.