Søndag den 1. oktober, kl. 14 er der bluesgudstjeneste i Grundtvigs Kirke ved Palle Kongsgaard med guitarist Paul Banks og saxofonist Jakob Dinesen under temaet »The Juke Joint and the Church – places of the Blues«.

I denne gudstjeneste udforskes steders iboende flertydighed og gådefuldhed gennem klassisk blues og en håndfuld af Paul Banks’ sange. Efter gudstjenesten spiller Paul Banks og Jakob Dinesen en mini-koncert bl.a. med numre fra deres cd »Grace«. Gratis adgang.