Fredag d. 29. sep. kl. 16-18 er der fernisering på gruppens første fælles udstilling.

Brønshøj Gruppen blev dannet i efteråret 2016, og den består af en række lokale malere og grafikere. Alle medlemmer havde tidligere udstillet enten i Kulturhuset Pilegården eller i Rytterskolen på Brønshøj Torv. På den måde fik kunstnerne kendskab til, at de var en gruppe af malere og kunstnere med tilknytning til Brønshøj.

Et af malergruppens første fælles initiativer har været på skift at udstille på Linde Apoteket, som har stillet et vindue til rådighed. Nu er tiden kommet til den første gruppeudstilling, hvor kunstnerne udstiller sammen under overskriften ”Farver i forstaden”.

De udstillende kunstnere er: Allan Meinhardt, Bent Aksel Kofoed, Ketty Lollike, Ida Theodora Wolf Berendsen, Leif Vilhelm Petersen, Peter V. Olsen og Susanne Eriksen. Stilmæssigt spænder gruppen helt fra den rene abstraktion til realisme.