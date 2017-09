Brønshøj tanker op

Brønshøj Boldklubs sportschef Thomas Ibsen fremviser stolt en check på 12.501,80 kroner fra OK Benzin. Klubbens medlemmer har valgt at tilknytte deres benzinkort til Brønshøj, så de derigennem støtter med et ørebeløb for hver liter, man køber hos OK.

– Vi bruger sponsorkronerne på vores 2. divisionhold. Pengene går i den store kasse til spillerlønninger, og OK er jo en af de vigtige ”mange bække små”, så vi er meget glade for aftalen, hvor vi primært satser på benzinkort i klubben, fortæller kontaktperson i Brønshøj Boldklub Henrik Haslund.