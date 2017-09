Den ægte lyd af amerikansk blues

Den lokale musikforening Music House Brønshøj har lokket den prisbelønnede amerikanske bluesmand Mike Zito til Brønshøj.

Mike Zito begyndte at synge som 5-årig, og som teenager havde han allerede banet sig vej ind på musikscenen i hjembyen St. Louis. Han forelskede sig hurtigt i bluesgenren og i countrysangernes måde at fortælle historier på, og det høres tydeligt i hans musik, som også nyder godt af rockmusikkens slagkraft.

Fra 1998 og i årene fremefter har Mike Zito udgivet hele 12 albums, vundet adskillige Blues Music Awards og turneret i USA, Canada og Europa. Nu har han et nyt album ”Make Blues Not War” i rygsækken og har samlet sit band til en turné, der baner sig vej gennem Europa. Et af få stop i Danmark er i Brønshøj, og der er lagt op til en aften med ægte musikalsk nærvær og – selvfølgelig – blues!