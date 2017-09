Der mangler 0,9 mio. kr. til vandtårnet

Politikerne på Rådhuset har tidligere afsat 0,5 mio. kr. til en minimumsistandsættelse, så Brønshøj Vandtårn kan åbnes til kulturelle aktiviteter. Nu viser det sig, at der skal bruges yderligere 0,9 mio. kr., hvis myndighederne skal godkende, at projektet realiseres.

Kultur- og Fritidsudvalget har behandlet sagen og henviser til at den øgede bevilling indgår i forhandlingerne om kommunens budget for 2018. Bevilges pengene, hvilket må forventes, vil der blive udarbejdet et projektforslag til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen.