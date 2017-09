Der sker i kirken uge 39

Lanternegudstjeneste

Torsdag den 28. september fra kl. 18 er der fælles Lanterneaften med Husumvold og Tingbjerg Kirker. Man mødes i Husumvold Kirke, hvor man selv laver, eller udvælger, en lanterne, mens der serveres en sandwich.

Kl. 18.30 er der samling i kirkerummet til sang og ord om lys, og bagefter går deltagerne i samlet flok med tændte lanterner til Tingbjerg Kirke, hvor de mødes af musik i kirkerummet og samles til en fejring af lyset på overgangen til den mørke tid. Der sluttes af med varm kakao og kage. Det er præsterne Mette Basbøll fra Tingbjerg Kirke og Line Bjørn Hansen fra Husumvold, der står for aftenen sammen med organister og frivillige fra begge kirker.

Babysalmesang

Både Husum Kirke og Husumvold Kirke tilbyder babysalmesang til forældre med børn under 1 år. Det er et musikalsk og rytmisk tilbud om nærvær og stimulering – og der er stadig enkelte ledige pladser. Yderligere oplysninger på kirkernes hjemmesider.

Mozart i Husum Kirke

Musik af den klassiske musikhistories nok største geni, østrigeren Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) spilles på Husum Kirkes orgel søndag den 1. oktober, kl. 16. Det er orgelspiller og Mozartkender Carsten Mølholm, der vil spille musik af Mozart og Rinck. Gratis adgang.

Barnevognstur fra Husum til Brønshøj

Tirsdag den 3. oktober fra kl. 10 til 12 kan man komme på barnevognstur med Barselshøjskolen Brønshøj-Husum – fra Husum Kirke til Brønshøj Kirke. I barselshøjskolen Brønshøj.Husum kan barslende forældre med babyer mødes i bedste højskoleånd om tilværelsens små og store sammenhænge. Det er gratis at være med, men tilmelding skal ske på kirkeinfo.husum@gmail.com.

Meditationsgudstjeneste i Husum

Der afholdes meditationsgudstjeneste i Husum Kirke tirsdag den 3. oktober. kl. 19, hvor kirkerummet fyldes med levende lys. Og i stedet for prædiken er der tid til stilhed. Forskellige stationer i kirkerummet kan besøges, man kan tænde lys, skrive en bøn, knæle ved alteret eller modtage en personlig forbøn. Tilrettelagt af sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby i samarbejde med en arbejdsgruppe.

Tag en humørpille

Brønshøj Sogns eftermiddagsmøde tirsdag den 3. oktober, kl. 14 er der en god chance for virkeligt at få rørt lattermusklerne. Aksel Ejner Lindgren kommer nemlig og giver motion til smilebåndet med sit foredrag ”Et glas humørpiller”. Der vil blive serveret kaffe og kage til 20 kr. Billetter til sognets ”Løvfaldstur” den 17. oktober kan købes fra denne dag. Pris: 100 kr.

Invitation til babyer m.m.

Lørdag den 30. september, kl. 12 er der afslutningsgudstjeneste for babysalmesangsholdet ved Brønshøj Kirke – men alle er velkomne. Babygudstjenesten er en rolig stund med sang, dans, sæbebobler og babybøn. Det er en sanseoplevelse i det smukke kirkerum tilrettelagt på babyernes præmisser, og der vil være forskellige små og store instrumenter at lytte til. Der afsluttes dette forløbs babysalmesang med gudstjenesten og muligheden for at demonstrere noget af det, der har været sunget og danset sammen med børnene.

Der serveres lidt forfriskninger til børn og voksne efterfølgende i kirken.

Sunde fødder i Fredagscaféen

Hvordan passer man på sine fødder, så de kan bære os rundt gennem hele livet? Det vil fodterapeut Malene Lang fortælle om ved Bellahøj Kirkes Fredagscafé, den 29. september, kl. 14. Undervejs synges et par sange fra højskolesangbogen og nydes en kop kaffe og et stykke kage.

Sangaften i Grundtvigs Kirkes krypt

Torsdag den 28. september, kl. 19.30 kan man høre fremtidens sangstjerner fra Operaakademiet synge i Grundtvigs Kirkes smukke krypt. Margaux de Valensart (sopran), Cassandra Lemoine (sopran), Frøy Hovland Holtbakk (sopran), Johan Olsson (tenor) og Mia Bergström (mezzosopran) bliver akkompagneret af Matias Vestergård Hansen (klaver). Operamusikken er af bl.a. Delibes, Strauss, Humperdinck, Tjaijkovskij.

Gratis adgang.

Gudstjenester uge 39

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 28/9, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Søndag 1/10, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 1/10, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Søndag 1/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Torsdag 28/9, kl. 17:

Gud & Gaffel

v/ Bettina Birk Jensen

Søndag 1/10, kl. 10.30: Højmesse

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 3/10, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 28/9, kl. 18:

Lanterneaften, mødested Husumvold Kirke

v/ Mette Basbøll

Søndag 1/10, kl. 10.30:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 28/9, kl. 18:

Lanterneaften

v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 1/10, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tirsdag 19/9, 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 1/10, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 1/10, kl. 11: Højmesse

Søndag 1/10, kl. 18: Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 1/10, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen