Det gælder om at score

Kan man overhovedet tale om retfærdighed og held i fodbold? Måske. Men hvis modstanderne scorer flere mål, end man selv gør, ja, så kan man ikke vinde!

Union havde vundet de første fire opgør i Københavnsserien, og var godt på vej til at vinde det femte i lørdagens regnvejrskamp mod HB. Men sådan skulle det ikke gå, men Union tabte sæsonens første kamp med 1-3.

Træner Morten Vinther vidste på forhånd, at oprykkerne fra HB har fået samlet et stærkt hold. Men det tunge Union-pres, som burde have givet tre-fire mål, forblev uforløst. Til gengæld scorede HBerne på deres to forsøg før pausen. Paulo Fernando reducerede med sin ottende sæsonscoring sidst i 1. halvleg på et kæmpe kiks af deres målmand.

I de sidste 45 minutter spillede unionisterne uden tro på sejr, og det kneb med at komme til afslutninger. Selv ikke da HB fik udvist deres målmand og en anden spiller, kunne man skabe et pres. Til gengæld sluttede Union af med et selvmål.

Fredag byder på et spændende opgør, når Union – som stadig topper rækken – skal møde KB i Frederiksberg Idrætspark kl. 19.