Det sker i kirken uge 36

Foredrag om Islam

Tirsdag 12. september, kl. 19.30 starter Brønshøj Menighedssamfund deres foredragsaftener igen med et spændende foredrag om ”Vold i den islamiske tradition”. Det sker i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5. Det er professor i religion ved Københavns Universitet, Jakob Skovgaard, der kommer og fortæller om mangfoldigheden i den islamiske tradition, der er meget andet end blodtørstige, fundamentalistiske islamister, og hør om islam og demokrati er forenelige størrelser.

Alle er meget velkomne. Kaffe og foredrag 20 kr.

Sensommersange i Bellahøj Kirke

Kan man lide at synge, er man velkommen til sangaften i Bellahøj Kirke torsdag den 7. september, kl. 19. Der vil blive sunget dejlige sensommersange fra højskolesangbogen og ind imellem fortæller Erling Elmark Rasmussen små anekdoter. Måske skal der synges: Marken er mejet, En stille, høstlig brusen eller Septembers himmel er så blå. Alle kan foreslå, hvad der skal synges, efter kaffebordet.

Spaghettigudstjeneste i Bellahøj Kirke

Onsdag den 13. september, kl. 17 er der gudstjeneste særligt tilrettelagt for børn i Bellahøj Kirke. Her kan man høre historien om Daniel, som var sammen med løver uden at være bange. Kongen straffede Daniel for nogle falske anklager og kastede Daniel for løverne. Heldigvis skete der et mirakel og Daniel blev reddet. Efter gudstjenesten serveres spaghetti og kødsovs. Maden er gratis for børn, for voksne koster det 30 kr.

Kendt forfatter kommer i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 12. september er der gudstjeneste i Tingbjerg Kirke kl. 17 med efterfølgende middag kl.18. Kl. 19 er der foredrag med forfatter og kulturjournalist Erik Lindsø, der vil fortælle og komme med muntre historier om det gode kulturmøde som han kalder” Et tørklæde kommer til byen”. Erik Lindsø har samlet historier op, der styrker troen på det bedste i kulturmødet. På munter vis giver han konkrete anvisninger på, hvordan vi knækker kulturelle koder. Hvis man ønsker at deltage i spisningen, bedes man tilmelde sig senest den 8. september hos kirketjeneren.

Morgensang i Husum Kirke

Der er igen morgensang i Husum Kirke torsdag den 7. september, kl. 9 til 10. Alle er velkomne til fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød. Denne uge ved lægmand.

Barselshøjskole i Husum

Tirsdag den 12. september, kl. 10 starter Barselshøjskolen Brønshøj-Husum endnu en sæson. Her kan barslende forældre med babyer mødes i bedste højskoleånd om tilværelsens små og store sammenhænge. Emnet er denne gang ”tilknytning”, når specialist i børneneuropsykologi Ellis Baastrup inviterer indenfor. Barselshøjskolen mødes i Husum Kirkes mødesal – det er gratis, men tilmelding til kirkeinfo.husum@gmail.com.

Foredrag om Niels W. Gade

Onsdagsklubben ved Husum Kirke inviterer til foredrag onsdag den 13. september, kl. 14. Det er kirkens organist, Frank Jarlsfelt, der vil fortælle om komponisten Niels W. Gade i anledning af, at han fylder 200 år. Det koster 20 kr., og tilmelding er ikke nødvendig.

Legestue i Husumvold Kirke

Onsdag den 6. september, kl. 10-12 er der legestue igen i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Der er brød, saft te og kaffe. Det koster 5 kr. pr. familie at være med. Gerd og Birte glæder sig til at tage imod både nye og gamle deltagere.

Brunch i Husumvold Kirke

Søndag den 10. september, kl. 10 er der højmesse og efterfølgende brunch i Husumvold Kirke. Alle er velkomne. Deltagelse er gratis og kræver ingen tilmelding.

Gudstjenester uge 36

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 10/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Onsdag 13/9, kl. 17: Spaghettigudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 10/9, kl. 10:

Højmesse v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 10/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 10/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 12/9, kl. 18:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 10/9, kl. 14:

Højmessen A-Z

v/ Ib Ehlers Jørgensen og Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 10/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 10/9, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 10/9, kl. 10: Højmesse v / Morten Holmriis