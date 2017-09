Det sker i kirken uge 37

Den svære kærlighed

Temaet for efterårets læsekreds i Brønshøj Kirke er den svære kærlighed. Hvis man kan lide at læse og lide at tale med andre om de tanker og oplevelser, men får når man læser en god bog, er man velkommen til at deltage i læsekredsen. Kredsen holder møde seks mandage kl. 19.30-21 henover efteråret og vinteren. Første gang er mandag 18. september i Sognecentret, Præstegårds Allé 5, hvor sognepræst Mia Lund Rao giver et oplæg om ’Den svære Kærlighed’, mens litteraturhistoriker Signe Løntoft præsenterer sæsonens bøger.

Morgensang i Husum Kirke

Torsdag den 14. september, kl. 9 -10 er der igen morgensang i Husum Kirke. Alle er velkomne til fællessang, andagt, kaffe og morgenbrød. Denne uge ved sognepræst Nikolaj Hartung Kjærby.

Babysalmesang

Husum Kirkes babysalmesang starter igen torsdag den 14. september, kl. 10. Holdet mødes i kirken hver torsdag kl. 10-12, og det er for børn i alderen 0-9 måneder og deres forældre. Børnene stimuleres gennem sang, musik og bevægelse. Organist, musikpædagog og korleder, Kirsten Thorup styrer løjerne. Tilmelding hos kirkeinfo.husum@gmail.com. Deltagelse er gratis, men der er et begrænset antal pladser på holdet.

Høstgudstjeneste i Husum Kirke

Søndag den 17. september, kl. 10.30 afholdes høstgudstjeneste for hele familien i Husum Kirke, der pyntes i høstens farver og frugter. Husum og Husumvold Kirkers Spire- og Børnekor vil synge under ledelse af Christina Schimmel Rindorf, og bagefter er der høstfrokost. Frokosten koster 25 kr., for børn og konfirmander er det gratis.

Bellman i Husumvold Kirke

Det handler om den svenske visedigter og komponist, Carl Michaël Bellman (1740-95), fredag den 15. september, kl. 14-16, når der er andagt og fredagsmøde i Husumvold Kirke. Alle inviteres til at komme med på en fortælling om Bellmans liv og de karakterer, der optræder i ”Fredmans Epistler” – sammen med Baryton Lau Frederiksen og guitarist Dávur Birgisson. Kaffe og kage koster 10 kr. Ved sognepræst Stig Boel.

For børn i Husumvold Kirke

Den kommende uges tid har Husumvold Kirke en række tilbud til børn. Der lægges ud torsdag den 14. september, kl. 10.30 med børnehavegudstjeneste med sognepræst Line Bjørn Hansen sammen med Husumvold Menighedsbørnehave og alle andre interesserede børn.

Mandag den 18. september, kl. 10-12 er der holdstart i babysalmesang. Det er et musikalsk og rytmisk tilbud til forældre med børn i alderen 0 – ca. 1 år, hvor børnene stimuleres med sang, musik og bevægelse. Bagefter er der kaffe, frugt og snak med de andre. Mandage kl. 10-12. Det er gratis, men tilmelding på kirkeinfo.husum@gmail.com.

Endelig er der tirsdag den 19. september, kl. 17 spaghettigudstjeneste ved sognepræst Line Bjørn Hansen. Det er kirke og kristendom i øjenhøjde, og efterfølgende er der fællesspisning med spaghetti og kødsovs. Det er gratis at deltage og kræver ikke tilmelding.

Aftenrum i Bellahøj Kirke

I Aftenrum, torsdag den 14. september, kl. 19, får Bellahøj Kirke besøg af Peter Holm-Iversen og Gustav Bonnevie, der leder en meditationsgruppe i Helligåndskirken. Med titlen ”Kristen meditation – arven fra ørkenfædrene – en gammel tradition vender stærkt tilbage” går man på opdagelse i kirkefædrenes meditations- og bønspraksis.

Høstgudstjeneste og høstauktion i Brønshøj Kirke

Søndag den 17. september, kl. 10 fejres høsten ved en festlig familiegudstjeneste i Brønshøj Kirke. Kirken vil være smukt pyntet med høstens gaver i form af korn, grønsager og frugter – så medbring endelig noget fra egen høst! – og der er besøg af både kirkens børne- og pigekor.

Efter gudstjenesten vil der blive serveret frokost i Sognecentret på Præstegårds Allé 5 (30 kr. for voksne, børn spiser gratis). Efter frokosten er der høstauktion, hvor alle medbragte blomster, frugt og grønt sælges til højstbydende. Overskuddet deles mellem Folkekirkens Nødhjælp og Brønshøj Pigekors rejse til USA. Alle er velkommen.

Diabetes er den sunde sygdom

Dette sagde radiolægen Vagn Hansen – som selv er diabetiker – og tilføjede ”Bare man overholder de få regler der er, som en diabetiker bør følge”. I dag er der over 300.000 som har diabetes, og antallet stiger ca. 10 % om året.

Dette vil Einar Eriksen, som selv har diabetes 2, komme og fortælle om ved Fredagscaféen i Bellahøj Kirke fredag den 15. september, kl. 14. Hvad er diabetes, hvordan opdager man det, hvorledes bør man agere, følgekomplikationer og den nyeste forskning indenfor området.

Gudstjenester uge 37

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 17/9, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 17/9, kl. 10:

Børne- og høstgudstjeneste v/ Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 17/9, kl. 10.30:

Høstgudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Tirsdag 19/9, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Iben Hornshøj Sørensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Torsdag 14/9, kl. 10.30:

Børnehavegudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Søndag 17/9, kl. 10:

Højmesse v/ Lise Mortensen

Tirsdag 19/9, 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 20/9, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 17/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 17/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 17/9, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 17/9, kl. 10:

Højmesse

v/Morten Miland Samuelsen