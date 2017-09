Det sker i kirken uge 38

Borgermøde om Brønshøj Kirke

Menighedsrådet ved Brønshøj Kirke afholder borgermøde tirsdag den 26. september, kl. 17 i Sognecenteret, Præstegårds Allé 5. På mødet præsenteres årets arbejde omkring kirken, herunder visioner for kirken, byggeri af et nyt sognecenter mod Brønshøj Torv samt udviklingen i FDF-kredsen og i kirkens arbejde med musik og kor. Kl. 18 er der fælles spisning og kl. 19 offentligt møde i menighedsrådet.



50.000 km eftersyn for ægtepar

– Ligesom det er helt naturligt at sende bilen til service med jævne mellemrum, kan det også være en fordel engang imellem at se på sit ægteskab, og overveje om der er noget, der skal smøres, eller et tændrør der skal skiftes, for nu at blive i billedet. Det er altså ikke fordi der er noget galt – men for at passe på det, som er noget af det vigtigste i verden, siger sognepræst Peter Nejsum fra Brønshøj Kirke. Derfor afholder han og sexolog Line Bram Pedersen en workshop om kærlighed og samliv, dog kun for ægtepar der er viet i Brønshøj Kirke, lørdag den 23. september, kl. 10- 15 i Sognecenteret. Man mødes dog i kirken. Tilmelding på kirkekontoret.

Morgensang i Tingbjerg Kirke

Som noget nyt afholdes der nu morgensang i Tingbjerg Kirke hver fredag, kl. 10.45 til 11 i kirkerummet, og kl. 11 kan man deltage i Mad til Alle, hvor der bydes på et dejligt og sundt gratis måltid, der er fremstillet af overskudsvarer. Der deltager normalt 40-50 i spisningen.

Korsang i Tingbjerg

Nu er der mulighed for at deltage i Tingbjerg Kirkes voksenkor, der øver hver 2. onsdag kl. 14-15.30, og hver gang sluttes med kaffe og kage. Koret deltager i gudstjenester og andre arrangementer, og blev oprindelig oprettet som et kor bestående af kirkegængere, som gerne ville synge lidt mere. Man behøver ikke kunne læse noder for at være med, men blot have lyst til at synge sammen med andre. Koret synger alt lige fra salmer til pop. Koret er ikke et ungdomskor, men består af voksne, som gerne vil synge. Næste øvegang er den 4. oktober. Kig forbi kirken og få en snak med organist Ole Finnesen.

Gudstjeneste og foredrag

Onsdag den 20. september er der i Tingbjerg Kirke frokost kl.12 og kl. 13 gudstjeneste ved Mette Basbøll og kl. 14 foredrag ved Kathrine Ravn Kruse, der har lavet en film om sit livs største tabu: En alkoholiseret far. Filmen fortæller om en verden af kaos og angsten for om far aldrig vender hjem igen. Men også en verden fuld af store drømme om et bedre liv. Og undervejs sker det utænkelige: Efter 20 års alkoholmisbrug går Kathrines far på antabus. Pludselig ser Kathrine chancen for at få den far, hun i mange år ikke rigtigt har haft. Og faderen ser muligheden for en ny chance i livet – og griber den. Alle er velkomne.

Koncert Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 28. september, kl. 19.30 er der koncert med Hjemløsekoret i Tingbjerg Kirke. Hjemløsekoret er et kor for hjemløse og tidligere hjemløse og har optrådt ved mange forskellige lejligheder. Koret har sammensat et blandet program, dirigeres af Ole Svendsen, og pianist er Torben Kjær.

Høstmarked og fødselsdagsfest

Der er lagt op til en hyggelig markedsstemning med levende musik med Benediktes Jazz Band, salg af strikkede karklude, varme sokker, nye og brugte bøger og andre loppeeffekter lørdag den 23. september fra kl. 13.30 i Bellahøj Kirke. Man kan også købe en kop kaffe og et stykke kage, mens børnene prøver fiskedammen og legehjørnet. Kl. 17 fejres Bellahøj Kirkes 55-års fødselsdag med høstgudstjeneste, middag (60 kr.) og kl. 20 giver Belmont-koret en gratis koncert. Koret synger en blanding af danske sange og musicalmelodier.

Premiere på efterårets filmaftner

Torsdag den 21. september kl. 19 begynder efterårets række af filmaftener i Bellahøj Kirke. Sæsonen åbner med den danske film ”Der kommer en dag” fra 2016 om de to uadskillelige brødre, Elmer på 10 og Erik på 13, der bliver fjernet fra deres syge mor og anbringes på drengehjemmet Gudbjerg. Man er i slutningen af 1960erne, men tiden står stille på drengehjemmet, hvor afstraffelse, ydmygelse og overgreb er en del af dagligdagen.

Filmen har vundet Robert-prisen som bedste danske spillefilm og har Sofie Gråbøl og Lars Mikkelsen i de to dominerende voksenroller. Filmen er baseret på virkelige hændelser. Gratis adgang.

Stand-up i Husumvold Kirke

Torsdag den 21. september, kl. 17.30 inviterer DOK til fællesspisning i Husumvold Kirke og bagefter optræder stand-up’er Jakob Svendsen. Med selvironi, tempo og charme vil han levere stand-up med udgangspunkt i hverdagen. DOK er Den Overnaturlige Klub, som er Husum og Husumvold Kirkers ungdomsklub. Der er åben hver torsdag på skift i de to kirker. Det er gratis at være med – også på fællesspisningen, der åbner hver klubdag.

Camerata Koret i Husum Kirke

Efterår – Liv, Død og Genopstandelse er temaet torsdag den 21. september, kl. 19, når et af Danmarks ypperste kor – kammerkoret Camerata sammen med dirigent Jakob Hultberg – besøger Husum Kirke med en årstidskoncert med musik fra den klassiske danske sangskat samt moderne kompositioner. Gratis entré.

Foredrag om hospitalsskib

Onsdagsklubben i Husum Kirke inviterer til foredrag onsdag den 27. september, kl. 14 med en medarbejder fra Mercy Ships Danmark, der vil fortælle om arbejdet ombord på hospitalsskibet ”Mercy Ships”. Her gives livsforvandlende sundhedsydelser i form af operationer og genoptræning af invalide i udviklingslande. Det koster 20 kr., og tilmelding er ikke nødvendig.

Gudstjenester uge 38

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Lørdag 23/9, kl. 17:

Høstgudstjeneste

v/ Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 24/9, kl. 8.30:

Morgengudstjeneste

v/ Maria Jørgensen

Søndag 24/9, kl. 10:

Højmesse

v/ Maria Jørgensen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 24/9, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 24/9, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 24/9, kl. 10.30:

Høst- og familiegudstjeneste v/ Ib Ehlers Jørgensen og Morten Sternberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 24/9, kl. 11:

Højmesse

Søndag 24/9, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 24/9, kl. 14:

Høstgudstjeneste

v/Morten Miland Samuelsen