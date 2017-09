En række af landets sjoveste komikere kigger forbi Pilegården til en snak om parforhold, breakups, kærester og en masse andet.

Der bliver nok at tage fat på for aftenens fire komikere i Kulturhuset Pilegården. Er der for eksempel noget om det gamle ordsprog, at der er tre ting, der ikke kan skjules: Kærlighed, hoste og fattigdom? Og er det rigtigt, at gammel kærlighed ikke kan være bare en anelse rusten?

Til det store love show bliver kærligheden selv taget under kærlig behandling, når de fire komikere Sebastian Dorset, Sofie Flykt, Mikkel Klint Thorius og Søren Dürr Væbnet med charme, kæmpe smil og masser af overskud går i clinch med kærligheden.

Med mere end 20 år adskiller yngste og ældste komiker på scenen. Der bliver plads til livserfaringer, observationer og anekdoter fra et relativt almindeligt menneske i tredivernes synspunkt, lidt tør, underfundig og begavet humor fra en vis herre i fyrrerne og ikke mindst nogle navlepillende analyser af den unge Mokai-drikkende generation, serveret af en af dens egne repræsentanter.

En ting er sikkert: Kærligheden får smilet frem denne aften, så det er bare om at tage kæresten, konen, soulmaten, partneren eller daten under armen og komme afsted til kærlighedsfesten. Traditionen tro hedder aftenens vært Valdemar Pustelnik.