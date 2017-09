Syv små Absaloner, foran alteret i Brønshøj Kirke, stolt de fine hånddukker. Til venstre Karina fra Børnehaven Gemmet og Karina Nielsen fra Teater AstaBasta. Til højre Charlotte Maria Rasmussen, der er kirke- & kulturmedarbejder ved kirken. Foto: Kaj Bonne

Dukketeater i Absalons egen kirke

De sidste ugers ”Golden Days” i København havde fokus på byens 850 års jubilæum og naturligvis biskop Absalon, der ifølge historien i 1167 byggede en borg ved landsbyen Havn, der oprindeligt var et lille fiskerleje, men udviklede sig til landets største by og centrum for magten.