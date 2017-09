Emilie er med til VM

Danmarks bedste kvindelige judokæmper, 21-årige Emilie Sook træner til daglig i Brønshøj Judo Club i Grøndal Multicenter. I øjeblikket er hun med ved verdensmesterskaberne i Budapest, Ungarn. Emilie stiller op i vægtklassen -70 kg, hvor der er 44 deltagere fra alle dele af verden. Emilie er nummer 50 på det internationale judoforbund IJFs rangliste og mødte i første kamp nummer 29, Maria Rerez fra Puerto Rico.

Efter en god indsats, hvor Emilie holdt puertoricaneren fra at score gik kampen i Golden Score, hvor Maria Perez fik tildelt sejren på grund af bedst arbejde. Emiles mål ved dette VM er at opnå så mange ranglistepoint som muligt, så hun kan kvalificere sig til OL i Tokyo 2020. Har du lyst til at støtte Emilies kamp for OL-kvalifikation kan det ske på sponsor.me/emiliesook.