En kirkesalon i Brønshøj Kirke

Onsdag den 27. september, kl. 19 er der lagt op til en anderledes og stemningsmættet salonaften i Brønshøj Kirke. Sæsonens første kirkesalon byder på noget helt andet end røde lamper, dybe samtaler og et glas vin; og det dæmpede lokale i Sognecentret er skiftet ud med Brønshøj Kirkes høje hvælvinger.

Denne gang får salonen nemlig besøg af skuespiller Lotte Arnsbjerg og hendes anmelderroste teaterforestilling ”Girl of Diamond Mountain”. Aftenens tema er ”tilgivelse”. Forestillingen er ment som et tankevækkende oplæg og sanseoplevelse, der kan være med til at skabe rum for debat og refleksioner sidst på aftenen.

Foruden ”Girl of Diamond Mountain” vil forfatter Hanne Froyr komme og fortælle om det at miste og acceptere når det værste sker. Aftenen rundes af med en særlig musikalsk oplevelse med Vokalselskabet GLAS.

Undervejs serveres en lille forfriskning. Deltagelse 50 kr.