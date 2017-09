Erhvervsklubben ”Hvepsene” på Trekroner Fortet

For nyligt var ”Hvepsene” på besøg på Trekroner Fortet ved indsejlingen til Københavns Havn.

Sejlturen gik med guide fra kajen ved Skuespilhuset gennem kanalerne på Christianshavn og langs havnefronten til Trekroner Fortet.

Hans Petersen fra Slots-og Kulturstyrelsen bor på Fortet med kone og børn – og er samtidig stedets inspirerende guide. Han fortalte om søfortets historie gennem krig og fred. Trekroner Fort var hovedkvarter for general Olfert Fischer under ”Slaget på Reden” i 1801, hvor Trekroner Batteriets kanoner bombede de engelske angribere.

Trods dette endte slaget efter 6 timer med engelsk sejr og tab af den danske handels -/ og krigsflåde.

Kasematbygningen står stort set uberørt gennem flere hundrede år. Blikkenslagermester Tommy Schmidt tilbød ved turen gennem kasematterne at give tilbud på en total renovering af de sanitære forhold. Svaret fra vores guide var, at det er helt bevidst at bevare forholdene, som de har været fra starten – så der kom ingen ordre til erhvervsklubbens blikkenslager i denne omgang!

Fra toppen af den imponerende kasematbygning er der et smukt udsyn til Øresund og København. Det er muligt for privatpersoner at besøge Trekroner Fortet, som Erhvervsklubbens formand Kim Madsen i øvrigt varmt kan anbefale læserne I den hyggelige hovedbygning ”på Fortet” blev serveret en lækker ”Trekroner Gryde” inden sejlturen hjem efter mørkets frembrud.

Det blev en smuk sejltur – med panorama udsigt til Københavns belyste tårne og bygninger – og det var samtidig en flot afslutning på endnu et spændende arrangement med Erhvervsklubben ”Hvepsene”.