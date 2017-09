Fællessang for børn

På torsdag er alle vuggestuer og børnehaver inviteret til at deltage i årets største og sjoveste fællesangsoplevelse Små Synger Sammen-dag på Bellahøj Friluftsscene kl. 10.

Det er ikke kun institutionerne der får glæde af det tilbagevendende arrangement – også områdets ældre borgere er inviteret til at komme og nyde børnene og synge med på fællessangene. Årets tema for Små Synger Sammen dag er dyr.

I år præsenterer Syng Højt” også børnene for Afrikansk musik med fokus på sydafrikansk kortradition. Der er kendte sange som Fem små aber, Dyrene i Afrika og der skal synges og danses til Jeppe &Marias fra Lille Nørd og deres Vi er Venner. Syng Højt! er arrangeret af Peter Rønn Musikoplevelser i samarbejde med Kultur Nord og Børnehuset Gemmet/Netværket Muffen.