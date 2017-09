Her fejres også Golden Days

Den mørke middelalder toner lys og levende frem, når turen går 850 år tilbage i tiden i fodsporene på Biskop Absalon. Man kan blandt andet opleve duften, smagen og lyden af middelalderen i Pilegårdens grønne have søndag d. 10. september, når Brønshøjs økofeinschmeckere fra den bæredygtige restaurant Blå Congo kokkererer et simpelt, velsmagende middelaldermåltid.

Nogle af ingredienserne til retten er man selv med til at finde på en lokal sanketur i mosen. Middelaldermusikerne Lurifas sætter stemningen med skælmske toner og opfører et magisk middelalderskyggespil i børnehøjde.

Prisen for at deltage er 80 kr. for voksne og 50 kr. for børn. Sanketuren er gratis, men kræver tilmelding. Nærmere info, billetter og program for dagen ses på Pilegårdens hjemmeside.

Byvandring

Dagen før lørdag d. 9. september kl. 14 begiver brønshøjbarnet Oline Brønd sig ud i fodsporene på sin bedstefar, Evald Brønd, der stod for 180 historiske byvandringer i København. Med sin bedstefars manuskript i hænderne guider Oline deltagerne ud på en tur gennem Brønshøjs historie.

Turen starter ved Absalons egen kirke, Brønshøj Kirke, og slutter ved Brønshøj Vandtårn.Undervejs fortæller Oline om Brønshøjborgere og markante bygninger. Det koster 50 kr. at deltage.

Carlstad

Søn. 10. september kl. 13 er der gratis omvisning i Carlstad-udstillingen, som gemmer sig under Rytterskolens stråtag. Når man fejrer Københavns 850-års fødselsdag, så er det nemlig værd lige at huske på de dramatiske og skæbnesvangre år 1657-60, hvor Brønshøj-Husum huserede en kæmpe svensk belejring med ligeså mange indbyggere, som der boede inde i selve København.

Det lykkedes dem heldigvis aldrig at storme byen, så i dag fejrer vi Københavns fødselsdag, og ikke at vi har været en svensk provins i 357 år. Omvisningen er gratis – man dukker bare op.

Husumgård

Tirsdag d. 12. september kl. 19 kan man kaste et blik på lokalhistoriske billeder af Husum. Husum er områdets ældste by, der i århundreder var en stor landsby med statelige gårde. Absalon kendte til Husum og Leonora Christine boede en tid på Husumgård.

Denne aften kan man som deltager opleve landsbyen omkring det gamle gadekær, og den rivende udvikling, der skete fra 1930, hvor skoler, villaer og ejendomme skød op. Voldparken, Husum skole, Korsager Skole, Tingbjerg – og Husum Bio ikke at forglemme. Der er fri entré til billedaftenen.

Billetter til arrangementerne købes via Pilegårdens hjemmeside www.pilegaarden.kk.dk