Hullet blev dybere

Ottende nederlag i træk

Skovshoved var banens bedste og straffede hvepsene i kampens sidste kvarter, hvor alle tre mål faldt.

Det første kvarter i 1. halvleg var hvepsene farligst. Det blev til tre afslutninger udefra, hvor Oskar Tranberg var tættest på med en indsiderafslutning.

Herefter bed Skovshoved sig ind i kampen, og skabte nogle store chancer. Men skarpheden var ikke fundet frem hos skovserne, der også måtte se Kasper Vilfort levere nogle gode redninger.

Der skete ikke meget i 1. halvleg, og det var derfor ikke overraskende at de første 45 minutter endte målløst.

Skovshoved foretog to udskiftninger i pausen, og det så ud til at gavne hjemmeholdet, der var tæt på at bringe sig foran 1-0 efter bare tre minutters spil af 2. halvleg. Skovserne fik en frispark lige uden for feltet, og Jannik Skov Hansen leverede et udmærket forsøg. Han måtte dog se bolden stryge lige over Vilforts mål.

Kort efter var indskiftede Nicklas Bjerre Schmidt tæt på, da bolden lidt tilfældigt dumpede ned til ham, men han fik ikke et ordentligt træf på bolden, og Vilfort kunne nemt samle den op.

17 minutter inde i 2. halvleg var Brønshøj tæt på. Naundrup fik prikket bolden over en fremadstormende Tobias Brogaard, men Brønshøj-angriberen kunne ikke nå frem til bolden, der blev headet væk af en Skovshoved-spiller inde i det lille felt.

Minuttet efter svingede Kevin Bechmann Timm højrebenet og sendte en kanonkugle afsted. Men han måtte se bolden stryge lige forbi mål.

Denne periode var Brønshøjs bedste, og det blev til yderligere to chancer – begge til Boateng. Først forsøgte han sig med et skud fra kanten af feltet, der gik lige over mål, og i det 69. minut fik han en kæmpechance. Han stod helt fri ved bagerste stolpen, men fik headet bolden over mål.

I stedet var Skovshoved, som bragte sig foran 1-0 efter 74 minutter. Et hjørnespark blev slået ind fra Skovshoveds venstre side, hvor bolden ramte Kasper Juel-Berg i brystet og gik i mål. 1-0 til hjemmeholdet.

Syv minutter senere blev det til 2-0. En Skovshoved-spiller blev nedlagt i feltet, og fra straffesparkspletten var Simon Bræmer sikkerheden selv, da han fik sendt Vilfort til den modsatte side.

Boateng forsøgte sig to minutter senere med en afslutning, der sneg sig lige forbi den ene opstander, men i den anden ende var den gal igen ved en dødbold. Igen var Brønshøj alt for passive, og så kunne Nicklas Bjerre Schmidt sende bolden i kassen til slutresultatet 0-3.

Brønshøj fik aldrig gang i deres spil, og offensiven lykkedes ikke med meget. Skovshoved derimod spillede bolden flot rundt, og sværmede i store dele af kampen omkring hvepsenes felt.

Med nederlaget er Brønshøj nu seks point fra en top fire-placering. Men selvom det stadig er matematisk muligt, så er det vigtigste lige nu at få nogle point på kontoen og banke noget selvtillid ind i spillerne.

Dette skal gøres, når det gælder det tredje opgør mod Næstved indenfor lidt over en måned, når nedrykkerne kommer på besøg på lørdag den 30. september kl. 15.