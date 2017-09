Husum Dyreklinik indsamlede 17.250 kr.

Der kom mange forbi, da Husum Dyreklinik i lørdags holdt Velgørenhedsdag til fordel for foreningen ”I de Hjemløses Dyrs Tjeneste”.

Der blev solgt næsten 200 pandekager, og der kom 53 dyr, der fik glæde af tilbuddet om gratis klipning af kløer – et af dyrene var et pindsvin. Af de 5.000 lodder i det store lotteri, var der kun 200 tilbage, som sælges i klinikkens åbningstid, og de penge vil naturligvis også gå til foreningen.

– Der har været stor opbakning til arrangementet både fra de erhvervsdrivende og borgerne, og det har været en meget skøn oplevelse for os, lyder det fra Husum Dyreklinik.