Husums supportere gav bydelens helte en fantastisk opbakning fra start. Foto: Christian Haslund.

Husum faldt med ære

Superligaklubben FC Helsingør måtte i svedtrøjerne for at besejre et godt kæmpende mandskab fra Husum Boldklub Af Jan Løfberg FC Helsingør vandt 3-0 over Husum Boldklub i 2. runde af DBU-pokalen.