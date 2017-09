Husum i form før pokalkamp

Fokus i Husum Boldklub har længe være rettet mod ”pokalbraget” mod FC Helsingør fra Superligaen. I aften spilles kampen på Tingbjerg Ground. Men heldigvis er der stadig gejst nok til at hente vigtige point i serie 1, hvor opholdet meget gerne kun skulle indskrænke sig til en enkelt sæson og returbillet til Københavnsserien.

I den forløbne uge spillede Husum to kampe. Først blev det 1-1 i Husumparken mod naboerne fra Boldklubben Rødovre på den anden side af Slotherrensvej. Store Lasse Syndergaard bragte Husum på sejrskurs efter en times spil, men en anden Lasse med efternavnene Samsøe Borch udlignede 12 minutter før tid. I søndagens udekamp på kunstgræsset i Ryparken bragte Christian Steiner-Johnsen hjemmeholdet Sunred Beach foran 1-0 efter 20 minutter.

Sebastian Peter Stage udlignede 10 minutter efter pausen, og mens Sunred Beach havde en spiller udvist, sørgede debutanten Hector Mandrup Hansen for tre rare point. Næste seriekamp spilles mod CSC i Husumparken på fredag. Her vil Husums supporters formentlig gøre alt, hvad de kan for at lægge et røgslør ud over christianitterne.

I aften gælder det så Helsingør i pokalen. Lidt info til Husum-tilhængerne: Du kan ikke slæbe egne drikkevarer med; der bliver opkrævet entré; ungdomsspillere iført Husum-trøje kommer gratis ind.

To nederlag

Boldklubben Fix har endnu en sejr til gode i serie 1. I Pilesvinget blev Fix besejret 2-1 af Dragør Boldklub. Heller ikke Boldklubben Stefan fik, point i weekenden, da man blev besejret 3-0 af Viktoria i serie 2.