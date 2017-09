Husums flotte uge

FC Helsingør vandt 3-0 over Husum Boldklub i 2. runde af DBU-pokalen. Tirsdag aften så 816 tilskuere på Tingbjerg Ground Husum Boldklubs serie 1-mandskab levere en mandfolkeindsats. Slutresultatet var der ikke så meget at sige til, men det er der til gengæld med måden det skete på.

Fire minutter før tid førte Superligaklubben blot med 1-0.

Indtil luften gik ud af Husum-spillerne spillede de en fremragende kamp. Særligt på hjørnespark i 1. halvleg blev FC Helsingør presset, og kampen var jævnbyrdig de første 86 minutter. Kun et fejlagtigt udspark fra Husums ellers velspillende keeper Rasmus Brix Ohmann satte favoritterne i gang. Der var spillet en halv time, da FC Helsingør udnyttede kikset.

FC Helsingør stillede med mange reserver, men på den anden side, er det jo spillere, der gerne vil vise, at der er en fremtid for dem i Superligaen.

Husumspillerne kæmpede det bedste, de havde lært. Var hele tiden godt med. Høje Lasse Syndergaard var en konstant trussel i luftrummet i Helsingørs felt. Og den elegante dribler Josef Moussa satte mange grå hår i helsingoranernes hårpragt. Han måtte udgå med krampe efter en storstilet indsats.

Trods to sene scoringer til FC Helsingør gav tilskuerne Bulldogsene et varmt bifald for en flot kamp.

Kampens pinligste optrin stod gæsterne for. De havde ikke de rette udebanetrøjer med og måtte trække i deres svedtrøjer og få skrevet rygnumrene med tusch. Det er ikke Superligaklasse!

Tre point

– Det var heldigvis tre point. Selvfølgelig var flere trætte efter den fornemme pokalkamp. Og så hjælper det heller ikke, at vi har fem-seks spillere, der sidder uden for med skader.

Husums træner Martin Krøger var forståeligt glad efter fredagens 2-1-sejr over Christiania SC i Husumparken. For det holdt meget hårdt.

Mads Harbo bragte christianitterne foran allerede efter ni minutters spil. Husum var meget sjældne gæster i den anden ende, men lige før pausen fandt Josef Moussa med et meget langt skift Sebastian Peter Stage, der afleverede til Mathias Frydensbjerg, der udlignede sikker.

Også efter pausen var CSC bedst. Men Husumspillerne kæmpede heroisk. Husum slap heldigt fra CSCs andet stolpeskud, og fire minutter før tid kunne en energisk Stage prikke bolden sejrrigt i mål. Regnen gjorde nok sit til, at vi kun var 50 tilskuere til velspillede og spændende kamp.

Husum fører serie 1 og er fortsat ubesejret. I den anden ende af rækken fik Fix sæsonens første sejr: 5-0 over Nørrebro United.

Klubhus

Husums flotte uge blev kronet med, at det nu er endegyldigt, at Husum Boldklub skal have et nyt klubhus. Det varmede de gamle klubfolk på terrassen i fredags, hvor de trukket i ly for at nyde deres kolde pilsnere.