Hvepsene fik smæk

Brønshøj Boldklubs divisionshold er inde i en ond spiral og tabte for femte gang i træk. Det var ikke godt og slet ikke godt nok, det Brønshøj leverede fredag aften i udekampen mod topholdet Hvidovre. Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub bemærker skarpt: – Nederlaget på kunne have været langt større end tilfældet var, men Hvidovre valgte at misbruge en del store muligheder, især i 1. halvleg. Brønshøj-spillerne ramte måske ikke bunden i aften, men det var tæt på, og det kan næsten kun gå en vej frem.

Hvidovre scorede to gange i 1. halvleg – i det 20. og 29. minut – det sidste var et selvmål af Jeffret Ofori. Hvis Hvepsene havde forhåbninger efter pausen, så blev de punkteret allerede efter fire minutter, da Hvidovre kom på 3-0, mens hjemmeholdets fjerde og sidste mål faldt fire minutter før tid.

Brønshøj havde end ikke en håndfuld muligheder, men hvis Kevin Bechmann Timms skud ikke havde ramt overliggeren to minutter før pausen, kunne der have været bragt spænding ind i opgøret.

I Brønshøj er der rigelig plads til forbedring. Første chance er på lørdag, når Frem kl. 15 kommer på besøg på Tingbjerg Ground. På det seneste har Hvepsene haft et godt tag på fremmerne – og det bliver der i den grad behov for, hvis den negative trend skal vendes.