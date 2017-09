I frit fald

For nylig blev der afholdt WM i Swoop Freestyle på Peblingesøen i København. Swoop Freestyle er en speciel sport, hvor man hopper ud i en lille faldskærm og rammer vandet samtidig med at man skal freestyle for til sidst at lande på en oppustelig pude. Det lyder halsbrækkende, men ikke desto mindre er det det, som den 31-årige Christian Webber fra Brønshøj bruger det meste af sin fritid på.

Christian Webber har sprunget i 15 år og har rejst det meste af verden rundt med denne specielle disciplin.

Jeg er fascineret af at flyve og det er det tætteste, vi kommer på fuglene, fortæller Christian Webber, der også synes, det var helt specielt fedt at få lov til at svæve hen over hele København.

-Jeg nåede også at svæve over Brønshøj, fortæller Christian Webber, der oprindelig kommer fra Skanderborg og fra en efterskole, hvor han fik lov til både at dyrke sejlads, dykning, windsurfing og faldskærmsudspring.

Selv mener Christian ikke, at hans sport er farlig og han kender flere, der spiller fodbold og er kommet mere til skade end han selv.

-Jeg har kun forstuvet en ankel et par gange over alle de år. Det kan da godt være farligt, men det er nok mere farligt at køre motorcykel, fortæller Christian der har 3400 spring i sin logbog.

Sidste år blev den 31-årige konstruktør nummer 6 og den plads endte han også med ved dette VM i København.

-Det var et svært felt. Jeg er den eneste af deltagerne, som har et job ved siden af. De andre er professionelle og nogle af dem har 20.000 spring, fortæller Christian Webber, der har fuldtidsarbejde og selv bruger omkring 100.000 kroner på at holde sig selv med udstyr og rejser til konkurrencerne.