IF Stadion fik en god åbning på sæsonen

Hjemmesejr 25-19

Åbningskampen hjemme i Energicenter Voldparken Hallen i lørdags mod TIK Tasstrup blev en ganske fin håndboldkamp. Der var godt spil fra begge mandskaber, men IF Stadion var fra starten et skridt foran gæsterne fra TIK Taastrup.

Det var absolut en lovende start fra hjemmeholdet. Stadion var klar fra starten. Der blev tacklet igennem, og angrebsspillet fungerede i lange perioder. Ved pausen var stillingen 11-8 til hjemmeholdet, og i 2. halvleg fortsatte Stadion det gode spil, og var på et tidspunkt foran med 8 mål. Slutresultatet blev en klar hjemmesejr på 25 – 19. En godkendt indsats af Stadion mod et mandskab fra TIK, som inden sæsonen havde et mål om slutte i top 4.

Desværre har Stadion nu 3 udekampe i træk mod oprykkerne fra Dalby på søndag, og så efterfølgende 2 hverdagskampe mod Hvidovre og Team Sydhavsøerne. En rigtig dårlig programlægning fra forbundet, som skyldes, at der er et ekstra hold i divisionen igen i år.

Der var ellers pænt besøgt af tilskuere i lørdags i ECV Hallen, som gav en rigtig god stemning.