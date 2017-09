Biblioteket har inviteret litteraturanmelder ved Weekendavisen, cand. phil. Charlotte Wiemer til at komme og give masser af inspiration til læsning af både nyere og lidt ældre litteratur mandag den 25. september kl. 19.

Glæd jer – hun er utrolig levende og sjov at lytte til, man kan ikke lade være med at læse de bøger hun anbefaler! Efter foredraget vil der være mulighed for at melde sig til en læseklub. Der vil blive serveret en forfriskning.

Billetter kan købes på Brønshøj Bibliotek.