Jazz i Kulturhuset Pilegården

Den lokale jazzklub i Brønshøj afholder arrangement lørdag den 30. september, hvor klubben får besøg af Doc Houlind Revival All Stars.

Bandet er kendt for at spille så tæt på den originale New Orleans Jazz som muligt og med masser af musikalsk glød. Kapelmester Doc Houlind har udskiftet trompeten med trommer og desuden kan man høre Jesper Capion Larsen på klarinet, Peter Goetz på trombone, Lis Krøyer på piano, Ebbe Kjærsgård Hansen på banjo og Holden Fogh på bas.

Der vil være fællesspisning kl. 18.30. Spisebilletter kan bestilles på tlf. 39653149 senest onsdag den 27. september kl. 12. Billetter til musikken kl. 20 kan købes ved indgangen.

Arrangementet er støttet af Københavns Musikudvalg og Statens Kunstfond.