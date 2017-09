Kristian Agdrup er Brønshøjs bedste indsamler

Så klart formuleres det af Kristian Agdrup, der sidste år var den Røde Kors indsamler i Brønshøj, der samlede flest penge ind ved den årlige landsindsamling.

Røde Kors er en organisation, som han – og mange af de mennesker han møder som indsamler – har stor sympati for og derfor gerne vil støtte, forklarer han:

-Røde Kors får pengene ud til dem i verden, der har allermest brug for dem, og det kan jeg godt lide, siger Kristian Agdrup, der igen samler ind til Røde Kors den 1. oktober fra kl. 11-14.

Man får et indtryk af lokalområdet

Kristian Agdrup er 45 år og arbejder til dagligt som skibsingeniør. Han bor selv i Brønshøj med sin kone og to døtre, og selvom han ikke er bleg for at samle ind andre steder i landet, så er det da særligt sjovt at gå på opdagelse i nabolaget.

-Man kommer rundt og ser en masse folk, man ellers ikke lige ville snakke med. Man ser deres haver og deres indgange. Og så får man jo et lille indtryk af, hvad det er for nogle mennesker, der bor rundt omkring en, fortæller han og tilføjer at han ønsker en ny rute hvert år.

I Brønshøj er folk positivt stemte overfor Røde Kors

Kristian Agdrup oplever, at rigtigt mange i Brønshøj grundlæggende gerne vil støtte op omkring en god sag, og derfor er det også nemt for ham at svare på, hvorfor han er indsamler og at Kristian Agdrup er en god indsamler, kommer ikke som nogen overraskelse.

Det må være svært at sige nej til hans venlige smil og sympatiske fremtoning. Men alle kan blive gode indsamlere, mener han.

Hvis du vil samle ind til Røde Kors kan du tilmelde dig på www.indsamler.dk eller ved at ringe til tlf. 70 10 00 00. I år finder indsamlingen sted søndag den 1. oktober mellem kl. 11-14. Hver indsamler får i gennemsnit 1.000 kr. i bøssen. For de penge kan Røde Kors blandt andet give mad til tre katastroferamte familier i en måned. Indsamlere i Brønshøj får deres ruter i Kulturhuset Pilegården på Brønshøjvej 17, og her kan man som indsamler også blot møde op uanmeldt den 1. oktober kl. 11 og få en rute.