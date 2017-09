Kulturnetværk 2700 inviterer til møde

Kulturnetværk 2700 afholder sit første netværksmøde søndag den 24. september, kl. 19 i Kulturhuset Pilegården. Der vil være inspirationsoplæg fra Søren Rebbe og Peter Rønn, som begge er fra Brønshøj, samt Vibe & Tone fra Nordvest. Der bliver mulighed for spørgsmål og kommentarer efter oplæggene, og desuden vil der være plads til almindelig snak og networking.

Det er gratis at deltage, men tilmelding skal ske på mail til kultur2700@gmail.com.

– Vi håber også at se repræsentanter fra lokale virksomheder og forretninger – vi kan alle have gavn af hinanden, men alle interesserede i øvrigt er velkomne til at deltage i mødet, siger Anna Brønholt Hanash, som er initiativtager og kontaktperson til netværket.

Arrangementet støttes af Brønshøj-Husum Lokaludvalg og af Kulturhuset Pilegården.