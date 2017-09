Kunstudstilling på Kaffeklatten

Nu kan du opleve Bodil Blankholms farverige billeder i caféen Kaffeklatten, Frederikssundsvej 219 i Brønshøj. Hele september måned vil hendes billeder fylde alle væggene og hun glæder sig til, at mange vil lægge vejen forbi. Bodil er hyggemaler og har malet, siden hun gik på pension for ca. 7 år siden. Hun er medlem af Kunstnerklubben 2700, som holder til i EnergiCenter Voldparken. Her henter hun inspiration, men også fra besøg på gallerier, hvor hun gerne får en snak med kunstnerne, og i det hele taget fra omgivelserne omkring Brønshøj. Hendes akrylmalerier er meget forskellige i farve og motiver og de fleste malerier er i moderate størrelser, som vil passe selv i en mindre lejlighed. Hun har også eksperimenteret med forskellige teknikker og elsker at udfordre sig selv med at prøve noget nyt. Ydermere er priserne på hendes billeder meget prisvenlige og det vil kun glæde hende, hvis nogle kunne tænke sig at berige sig med ét af hendes billeder. Bodil lover at donere 100 kr. for hvert solgt billede til Lokalforeningen under DLHM, (personer, der er opereret for cancer i hals og mund) – det kender hun til, idet hendes mand er opereret. På udstillingen vil der være både billeder af ældre dato og nogle helt nye, for hele spektret skal gerne kunne ses. Det er Bodils anden udstilling, idet hendes første var på Rytterskolen til Kulturdagen tidligere i år. Denne gang er hun helt solo på Kaffeklatten, og hun håber, at rigtig mange vil tage godt imod hendes billeder.