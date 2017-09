Lad os få et budget, der også tilsmiler Brønshøj

Af Cecilia Lonning-Skovgaard, spidskandudat (V), Kbhvn.

På Rådhuset er forhandlingerne om Københavns Kommunes budget for 2018 netop startet. Venstre går til forhandlingsbordet med et ønske om at skabe en endnu bedre by – og prioriterer især penge til en bandepakke, en kombineret cykel- og parkeringspakke og en intensivering af ”Åben Skole”-samarbejdet mellem byens folkeskoler og de lokale virksomheder og foreninger.

I forhold til Brønshøj er vi primært optaget af at få penge til en analyse af en metrolinie til Brønshøj og til Brønshøj Vandtårn, som i flere år har stået på både borgernes og vores ønskeliste. Og så vil vi gerne afsætte midler til en pulje til udskiftning af de ældste og mest forurenende brændeovne. Vi håber, at vi kommer igennem med ønskerne – og lover at gøre vores yderste.