Lokalplan for butikscenter og boliger på vej

Teknik- og Miljøudvalget i København har godkendt, at forvaltningen går i gang med at udarbejde et forslag til lokalplan for et areal mellem Frederikssundsvej, Kobbelvænget og Gadelandet, hvor TK Development ønsker at opføre et butikscenter med serviceerhverv, boliger og friarealer på tagdækket samt et parkeringshus.

I stueplan planlægges en sammenbygning med Føtex. Byggeriet får et samlet bruttoareal på 31.185 kvm. Forslaget til lokalplan forventes forelagt politikerne i december, hvorefter det vil blive sendt i offentlig høring.