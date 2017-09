Mere sikker skolevej ved Rødkilde Skole

Teknik- og Miljøudvalget i København har anbefalet Borgerrepræsentationen, at der frigives en bevilling på 6,1 mio. kr. til etablering af sikre skoleveje ved en række københavnske skoler. En af skolerne er Rødkilde Skole ved Bellahøj, hvor der skal udarbejdes et projektforslag for en samlet plads foran skolen herunder ændring af det noget uoverskuelige kryds ved Bellahøjvej, Torpstien og Godthåbsvej.